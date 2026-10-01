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«Желаю парням в НХЛ всего наилучшего». Канадец из «Динамо» Минск — об уехавших хоккеистах

«Желаю парням в НХЛ всего наилучшего». Канадец из «Динамо» Минск — об уехавших хоккеистах
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Защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался об уехавших хоккеистах белорусского клуба.

— Перед сезоном команду покинули несколько важных игроков, такие как Пинчук, Бориков и Мороз. Как думаете, это повлияло на вашу игру, на перестройку команды?
— Эти парни очень хорошие игроки. В прошлом году они были большой частью нашей команды, поэтому нашим новым игрокам предстоит заменить их, однако у нас есть достойные новички, которые сейчас играют действительно здорово. Кто-то приходит, кто-то уходит, так каждый сезон, таков хоккей. Желаю парням всего наилучшего в этом году, наше руководство хорошо поработало, заполнив эти слоты в составе.

— Вы поддерживаете с ними связь сейчас?
— Просто видел их здесь летом на тренировках. С тех пор совсем с ними не разговаривал, но, похоже, у них всё хорошо, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Таем Смитом читайте на «Чемпионате»:
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Эксклюзив
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
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