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Канадский лидер минского «Динамо» сравнил стили хоккея Брылина и Квартальнова

Канадский лидер минского «Динамо» сравнил стили хоккея Брылина и Квартальнова
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Защитник минского «Динамо» Тай Смит сравнил стили работы главных тренеров Сергея Брылина и Дмитрия Квартальнова.

— Вы сказали о системе. Как можете охарактеризовать стиль хоккея, который от вас хочет видеть Сергей Брылин?
— Мы хотим играть быстро. Естественно, требования могут немного меняться в зависимости от того, против кого мы играем. Если говорить в целом, быть агрессивными, играть быстро, быстро закрывать зоны в обороне, прерывать атаки соперника как можно быстрее, чтобы начать подниматься в атаку.

— Это сильно отличается от хоккея Дмитрия Квартальнова?
— Очевидно, есть некоторые различия. Это разные тренеры. Но в хоккее всегда будут сходства, в том смысле, что к игре не так и много подходов, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Таем Смитом читайте на «Чемпионате»:
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Эксклюзив
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
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