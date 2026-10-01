Канадский лидер минского «Динамо» сравнил стили хоккея Брылина и Квартальнова

Защитник минского «Динамо» Тай Смит сравнил стили работы главных тренеров Сергея Брылина и Дмитрия Квартальнова.

— Вы сказали о системе. Как можете охарактеризовать стиль хоккея, который от вас хочет видеть Сергей Брылин?

— Мы хотим играть быстро. Естественно, требования могут немного меняться в зависимости от того, против кого мы играем. Если говорить в целом, быть агрессивными, играть быстро, быстро закрывать зоны в обороне, прерывать атаки соперника как можно быстрее, чтобы начать подниматься в атаку.

— Это сильно отличается от хоккея Дмитрия Квартальнова?

— Очевидно, есть некоторые различия. Это разные тренеры. Но в хоккее всегда будут сходства, в том смысле, что к игре не так и много подходов, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.