«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Джаредом Беднаром

«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с главным тренером Джаредом Беднаром, сообщает пресс-служба «лавин». Новое соглашение рассчитано на четыре года.

54-летний Беднар начинает свой 11-й сезон в качестве главного тренера «Колорадо Эвеланш». Он является самым успешным тренером в истории франшизы «Эвеланш»/«Нордикс» с 61,7% побед.

«Колорадо Эвеланш» выходил в плей-офф во всех сезонах под руководством Беднара, за исключением одного, его первого сезона в качестве главного тренера (сезон-2016/2017).

«Чрезвычайно рад и благодарен за возможность продолжать руководить этой командой. Моя семья и я с самого начала были рады быть частью этой организации, и я не могу не выразить свою благодарность семье Кронке и Джо Сакику за их поддержку. С нетерпением жду возможности усердно работать каждый день в этом сезоне и в будущем, чтобы достичь нашей цели — выиграть ещё один Кубок Стэнли», — заявил Беднар.