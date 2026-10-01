15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не заостряю внимание на этом». Звезда минского «Динамо» — о рекордной статистике

«Не заостряю внимание на этом». Звезда минского «Динамо» — о рекордной статистике
Комментарии

Защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался о своей статистике в белорусском клубе среди игроков обороны. В девяти матчах текущего сезона канадец набрал 10 (1+9) очков.

— Вы защитник, но забиваете много голов, особенно в этом сезоне. Очко каждую игру, можете побить все рекорды результативности Бреннана Менелла, который когда-то играл за минское «Динамо». Для вас вообще важна личная статистика?
— Даже не знал о таких рекордах, так что это не то, на чём я заостряю внимание. Для меня важно помогать команде побеждать, думаю, когда создаю голевые моменты для нас, это и способствует победе коллектива. Надеюсь, их будет как можно больше, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Таем Смитом читайте на «Чемпионате»:
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Эксклюзив
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android