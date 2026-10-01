«Не заостряю внимание на этом». Звезда минского «Динамо» — о рекордной статистике

Защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался о своей статистике в белорусском клубе среди игроков обороны. В девяти матчах текущего сезона канадец набрал 10 (1+9) очков.

— Вы защитник, но забиваете много голов, особенно в этом сезоне. Очко каждую игру, можете побить все рекорды результативности Бреннана Менелла, который когда-то играл за минское «Динамо». Для вас вообще важна личная статистика?

— Даже не знал о таких рекордах, так что это не то, на чём я заостряю внимание. Для меня важно помогать команде побеждать, думаю, когда создаю голевые моменты для нас, это и способствует победе коллектива. Надеюсь, их будет как можно больше, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.