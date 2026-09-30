КХЛ представила тройку лидеров в рейтинге клубов по итогам сезона-2025/2026

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила тройку лидеров в рейтинге клубов по итогам сезона-2025/2026.

По итогам сезона-2025/2026 лидерство в рейтинге сохранил «Локомотив», «Ак Барс» и «Авангард» заняли второе и третье места соответственно.

Фото: КХЛ

Впервые рейтинг был представлен в мае 2017 года. При его расчёте учитываются данные за три прошедших сезона (последний – 100%, предыдущие два – 75% и 50%), оценка деятельности клубов производится для анализа эффективности менеджмента клубов КХЛ. Все параметры оценки разбиты на четыре блока, которые включают в себя различные сферы деятельности клубов.

Полноценную статистику по всем параметрам можно посмотреть в статье, представленной на официальном сайте КХЛ.