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КХЛ представила тройку лидеров в рейтинге клубов по итогам сезона-2025/2026

КХЛ представила тройку лидеров в рейтинге клубов по итогам сезона-2025/2026
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила тройку лидеров в рейтинге клубов по итогам сезона-2025/2026.

По итогам сезона-2025/2026 лидерство в рейтинге сохранил «Локомотив», «Ак Барс» и «Авангард» заняли второе и третье места соответственно.

Фото: КХЛ

Впервые рейтинг был представлен в мае 2017 года. При его расчёте учитываются данные за три прошедших сезона (последний – 100%, предыдущие два – 75% и 50%), оценка деятельности клубов производится для анализа эффективности менеджмента клубов КХЛ. Все параметры оценки разбиты на четыре блока, которые включают в себя различные сферы деятельности клубов.

Полноценную статистику по всем параметрам можно посмотреть в статье, представленной на официальном сайте КХЛ.

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