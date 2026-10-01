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«Чуть-чуть». Канадский игрок минского «Динамо» оценил свои знания русского

«Чуть-чуть». Канадский игрок минского «Динамо» оценил свои знания русского
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Защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался о своих знаниях русского языка.

— Вы живёте в Минске уже несколько лет. С кем больше общаетесь – с североамериканцами или местными ребятами?
— У нас много очень хороших ребят в этом году, с которыми очень хорошо лажу. Но и в прошлом году у нас тоже были отличные парни. В целом дружу со всеми ребятами в команде независимо от национальности.

— Как у вас с изучением языка? Говорите, понимаете?
— Чуть-чуть, немного (произносит на русском. – Прим. «Чемпионата»). Могу немного понимать, пытаюсь учить, язык очень сложен для изучения, но я стараюсь, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Таем Смитом читайте на «Чемпионате»:
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«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
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