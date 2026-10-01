«Чуть-чуть». Канадский игрок минского «Динамо» оценил свои знания русского

Защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался о своих знаниях русского языка.

— Вы живёте в Минске уже несколько лет. С кем больше общаетесь – с североамериканцами или местными ребятами?

— У нас много очень хороших ребят в этом году, с которыми очень хорошо лажу. Но и в прошлом году у нас тоже были отличные парни. В целом дружу со всеми ребятами в команде независимо от национальности.

— Как у вас с изучением языка? Говорите, понимаете?

— Чуть-чуть, немного (произносит на русском. – Прим. «Чемпионата»). Могу немного понимать, пытаюсь учить, язык очень сложен для изучения, но я стараюсь, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.