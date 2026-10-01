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Канадский игрок минского «Динамо»: белорусская еда очень вкусная, но названий не помню

Канадский игрок минского «Динамо»: белорусская еда очень вкусная, но названий не помню
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Защитник минского «Динамо» Тай Смит рассказал о своих впечатлениях от местной еды.

— Минск — современный город. Нравится ли вам гулять по нему, какие ваши любимые достопримечательности?
— Да, Беларусь прекрасна, а Минск — удивительный город. Отличное место для жизни. Трудно сказать, у нас не так много времени, чтобы посетить кучу мест, потому что график очень плотный. Однако тут есть множество отличных ресторанов, куда нам всем очень нравится ходить.

— Пробовали ли в местных ресторанах какие-нибудь блюда национальной кухни?
— Да, думаю, нам дают их на арене, это очень вкусная еда. Но, к сожалению, названий блюд я не помню, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Таем Смитом читайте на «Чемпионате»:
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Эксклюзив
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
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