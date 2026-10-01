Канадская звезда КХЛ объяснил, почему был счастлив после поражения сборной в финале ОИ

Защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался о поражении сборной Канады в финале Олимпийских игр — 2026 от команды США (1:2).

— Вы упомянули, что общаетесь со своими друзьями за океаном. Знаю, что вы жили с Джеком Хьюзом в одном номере. Смотрели ли Олимпийские игры? Поздравили его?

— Да, мы смотрели Олимпиаду. Джек Хьюз — один из моих лучших друзей. Мы жили вместе два года и поддерживаем связь. Разговариваем практически каждый день. Так что, естественно, я канадец, но был очень и очень рад за него, когда он забил тот гол. Это отличный парень и очень близкий друг, поэтому я был счастлив. Конечно, сразу поздравил. Один из моих самых счастливых моментов при просмотре хоккея был, когда Джек забросил ту шайбу, так что я был очень рад за него.

— То есть для вас не было разочарованием видеть, что он выиграл, а Канада проиграла?

— Я также очень хорошо дружу с парнями из канадской команды. Болею за Канаду, конечно, так как люблю свою страну. Но моя дружба с ним важнее, поэтому совсем не расстроился, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.