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Тай Смит: атмосфера на играх в Минске даже лучше, чем в НХЛ

Тай Смит: атмосфера на играх в Минске даже лучше, чем в НХЛ
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Защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался об атмосфере на матчах белорусского клуба.

— Когда впервые попали в Беларусь, а затем и в Россию, вас что-то удивило? Быть может, удивляет до сих пор?
— Думаю, ничего не удивило, так как слышал много хорошего и о России, и о Беларуси, так что не был удивлён, всё очень красиво. Здесь [в Москве] тоже очень нравится.

— У минского «Динамо» прекрасная арена. Там всегда особая атмосфера. С какой-то ареной в НХЛ могли бы сравнить?
— Да, на «Минск-Арене» очень по-особенному. Болельщики такие страстные, песня в конце игры, когда мы побеждаем, тоже особенная («Седая ночь». – Прим. «Чемпионата»). И просто то, насколько страстно и увлечённо болельщики следят за игрой – завораживает. В каком-то смысле атмосфера на игре может быть даже лучше, чем на аренах НХЛ в Северной Америке.

— Какие-то арены, кроме домашней, ещё нравятся?
— Да, есть много отличных арен, на которых весело играть. Например, у московского «Динамо». В Омске, конечно, новая красивая арена. Вообще по всей лиге площадки, арены просто очень классные, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Таем Смитом читайте на «Чемпионате»:
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Эксклюзив
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
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