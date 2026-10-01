15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок минского «Динамо»: гордимся, что выступаем за страну, ощущаем поддержку президента

Игрок минского «Динамо»: гордимся, что выступаем за страну, ощущаем поддержку президента
Комментарии

Защитник минского «Динамо» Тай Смит рассказал о поддержке со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко.

— И «Динамо» Минск — главная команда в Беларуси. Президент страны тоже часто ходит на ваши матчи. Это накладывает особую ответственность?
— Конечно. Мы очень гордимся тем, что выступаем за всю Беларусь. Чувствуем поддержку и то, насколько страстно фанаты и страна болеют за нас и наш успех, поэтому определённо хотим выступать для них. Президент относится к нам очень и очень хорошо и поддерживает нас, у нас море поддержки от него. И то, что он приходит на наши тренировки, невозможно переоценить, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Полную версию эксклюзивного интервью с Таем Смитом читайте на «Чемпионате»:
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Эксклюзив
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android