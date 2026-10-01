Игрок минского «Динамо»: гордимся, что выступаем за страну, ощущаем поддержку президента

Защитник минского «Динамо» Тай Смит рассказал о поддержке со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко.

— И «Динамо» Минск — главная команда в Беларуси. Президент страны тоже часто ходит на ваши матчи. Это накладывает особую ответственность?

— Конечно. Мы очень гордимся тем, что выступаем за всю Беларусь. Чувствуем поддержку и то, насколько страстно фанаты и страна болеют за нас и наш успех, поэтому определённо хотим выступать для них. Президент относится к нам очень и очень хорошо и поддерживает нас, у нас море поддержки от него. И то, что он приходит на наши тренировки, невозможно переоценить, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.