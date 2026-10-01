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Канадский лидер минского «Динамо» назвал любимого российского игрока

Канадский лидер минского «Динамо» назвал любимого российского игрока
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Защитник минского «Динамо» Тай Смит назвал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова своим любимым российским игроком.

— А кто из ныне играющих российских хоккеистов вам нравится больше всех?
— О, их так много, но, наверное, сейчас интереснее всего смотреть на Кучерова. Особенно импонирует его хоккейный интеллект. Но в НХЛ в целом играет много потрясающих россиян, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Никита дважды выиграл Кубок Стэнли с «Тампой», а также становился неоднократным обладателем престижных индивидуальных наград. В 879 матчах НХЛ на его счету 1124 (401+723) очка.

Полную версию эксклюзивного интервью с Таем Смитом читайте на «Чемпионате»:
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
Эксклюзив
«Чувствуем море поддержки от президента Беларуси». Разговор со звездой минского «Динамо»
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