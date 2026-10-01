«Для него нет предела». Защитник минского «Динамо» — об Овечкине

Защитник минского «Динамо» Тай Смит высоко оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Самый популярный [российский хоккеист] всё равно, пожалуй, Александр Овечкин…

— Он лучший снайпер всех времён, так что тоже потрясающе иметь возможность наблюдать за ним.

— Как думаете, реально ли для него побить ещё один рекорд Гретцки?

— Да, полагаю, для него нет предела. Он потрясающе забивает голы. Невероятно видеть, как долго Овечкин может это делать, ведь забивать сложно. Такое не может не впечатлять, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.