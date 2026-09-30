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Дронов: «Трактор» готов принять Кравцова после травмы, у нас нет конфликта

Дронов: «Трактор» готов принять Кравцова после травмы, у нас нет конфликта
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Защитник «Трактора» Григорий Дронов рассказал, как команда относится к нападающему Виталию Кравцову после его конфликта с клубом.

«Никак не реагируем на конфликт Кравцова с клубом. Мы с Виталием в хороших отношениях, разговариваем постоянно. Это его дело с клубом. Они решат и без нас. Примет ли его команда? Конечно, у нас нет конфликта», — приводит слова Дронова Metaratings.

Напомним, «Трактор» предложил Кравцову перевести часть зарплаты по текущему контракту в бонусы. Игрок не согласен с этим и готов отстаивать свои права в суде.

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.

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