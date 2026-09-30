Карандин: посмотрев на Кузнецова, понимаю, почему «Салават» не продлил с ним контракт

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался об игре Евгения Кузнецова за «Сибирь» в сезоне-2026/2027.

«Были большие ожидания от Евгения Кузнецова, но пока ему очень тяжело. У Кузнецова отличные руки, он хорошо видит площадку, читает игру. Однако, если честно, со скоростью и физикой большие проблемы.

Современный хоккей КХЛ – довольно простенький, нужно быть челноком, много бегать. Но Кузнецов пока чаще опаздывает, нет резкости.

Знаете, летом меня удивило, когда Уфа не продлила контракт с Евением, всё-таки там работает Виктор Козлов, мягкий и гибкий тренер, который находит общий язык с каждым. Однако, посмотрев на Кузнецова в этом сентябре, решение Уфы и Козлова начал понимать. Хотя по-прежнему надеюсь, что Евгений всё-таки разозлится и наберёт прежние кондиции», — цитирует Карандина Russia-Hockey.