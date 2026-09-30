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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков назвал проблему в игре СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Коньков назвал проблему в игре СКА
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что у СКА есть проблемы в обороне.

«Бывают дни, когда шайба с крюка сходит или что-то ещё случается. У СКА есть победы, в турнирной таблице команда идёт уверенно, лучше, чем в прошлом году. Но работать есть над чем. Это и игра в обороне, и то, что соперники создают много моментов. Этому нужно уделить внимание. Думаю, тренерский штаб СКА об этом знает. Если они это сделают, тогда и стабильность в игре появится. СКА проиграл лишь два матча в основное время. Это достаточно неплохой результат на этом этапе», — приводит слова Конькова «Сила спорта».

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