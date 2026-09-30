15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби поделился ожиданиями от первой игры «Питтсбурга» в сезоне

Сидни Кросби поделился ожиданиями от первой игры «Питтсбурга» в сезоне
Комментарии

Форвард и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от первой встречи «пингвинов» в сезоне. Команда сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 1 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 октября 2026, четверг. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первая игра в сезоне всегда важная. Мы в предвкушении. Мы играли с «Филадельфией» в плей-офф, начинаем сезон с ними. Это свежо в нашей и их памяти. С ними всегда напряжённая игра, но в этот раз будет ещё напряжённее», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х.

Контракт 39-летнего хоккеиста с «Питтсбургом» рассчитан до 1 июля 2027 года. Зарплата канадского нападающего составляет $ 8,7 млн. В прошлом сезоне Кросби набрал 74 очка в 68 матчах за «пингвинов»