Сидни Кросби поделился ожиданиями от первой игры «Питтсбурга» в сезоне

Форвард и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился ожиданиями от первой встречи «пингвинов» в сезоне. Команда сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 1 октября.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 октября 2026, четверг. 02:30 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Первая игра в сезоне всегда важная. Мы в предвкушении. Мы играли с «Филадельфией» в плей-офф, начинаем сезон с ними. Это свежо в нашей и их памяти. С ними всегда напряжённая игра, но в этот раз будет ещё напряжённее», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х.

Контракт 39-летнего хоккеиста с «Питтсбургом» рассчитан до 1 июля 2027 года. Зарплата канадского нападающего составляет $ 8,7 млн. В прошлом сезоне Кросби набрал 74 очка в 68 матчах за «пингвинов»