Вратарь Кейси Десмит продлил контракт с «Далласом»

Голкипер Кейси Десмит подписал с «Даллас Старз» двухлетний новый контракт на общую сумму $ 5 млн. Он вступит в силу в следующем сезоне. Кэпхит составил $ 2,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба «звёзд». Текущее соглашение с кэпхитом в $ 1,05 млн завершается в конце сезона-2026/2027.

«Продление контракта с Кейси было для нас приоритетом, и мы рады, что он останется в команде ещё на два года. Он был невероятно надежён за время работы в нашей организации, и мы с нетерпением ждём, что тандем Кейси и Джейка [Эттингера] продолжит укреплять нашу команду в будущем», — заявил генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

В прошлом сезоне Десмит сыграл 30 матчей, в которых одержал 15 побед с 90,7 отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,43.