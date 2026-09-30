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«То, что они делают — сомнительно». Леонид Вайсфельд — о «Тракторе»

«То, что они делают — сомнительно». Леонид Вайсфельд — о «Тракторе»
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Известный хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд высказал мнение о старте сезона для «Трактора». Клуб из Челябинска набрал шесть очков в восьми матчах регулярного чемпионата КХЛ и занимает последнее место в таблице Востока.

— В чём проблемы «Трактора»? Нет ли ощущения, что молодёжь «Трактора» не пользуется шансами?
— По поводу «Трактора». У них модная история — вектор развития поменялся. Когда команда переориентируется на молодых, значит, деньги заканчиваются. Собственно говоря, у «Салавата Юлаева» такая же тема была. Для меня достаточно сомнительный посыл: приглашают иностранного тренера, так как основная идея в том, что он хорошо работает с молодёжью. У меня, честно говоря, сомнения, потому что работа с молодёжью предполагает процесс обучения. А в процессе обучения очень важен язык. Тут на русском языке иногда не можешь человеку объяснить — он не понимает, а когда на другом языке, то я не знаю…

Другой вопрос, что у Волкова решения экстраординарные. Я не говорю, что они плохие. Он когда Гру пригласил, то только ленивый его не критиковал, а команда дошла до финала. С моей точки зрения, то, что они сейчас делают — сомнительно. Но, наверное, они знают, куда идут и чего хотят добиться. Пока не видно результата, но посмотрим. Возможно, нужно время, — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

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