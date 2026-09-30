15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин заявил, что полностью готов к новому сезону НХЛ

Александр Овечкин заявил, что полностью готов к новому сезону НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что полностью готов к новому сезону НХЛ. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

«Алекс Овечкин рассказал, что справился с небольшой травмой, полученной ранее во время сборов, полностью восстановился и готов к началу сезона», — написала Сильбер.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 41-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Александр завоевал с клубом в 2018 году.

Материалы по теме
Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ
Комментарии