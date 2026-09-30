Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что полностью готов к новому сезону НХЛ. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

«Алекс Овечкин рассказал, что справился с небольшой травмой, полученной ранее во время сборов, полностью восстановился и готов к началу сезона», — написала Сильбер.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 41-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Александр завоевал с клубом в 2018 году.