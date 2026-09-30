«Ходим видеть тех, у кого есть желание играть за «Коламбус». Фантилли — об уходе Марченко

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли высказался об уходе форварда Кирилла Марченко из клуба. Россиянин перешёл в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Как бы мне ни нравилось с ним играть, каким бы умным, техничным, весёлым парнем он ни был, но нам нужны те, у кого есть желание играть и побеждать за «Коламбус». Отстой, что это не он», — приводит слова Фантилли журналист Майк Штамп на своей странице в социальной сети Х.

Марченко уже провёл игру в составе «Торонто». Во встрече с «Монреаль Канадиенс» (2:3) он отдал голевую передачу, провёл на площадке 20.8, нанёс четыре броска в створ, завершил встречу с полезностью «+1».