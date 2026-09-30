Зубов — о шестом подряд поражении «Лады»: эффект «короткого одеяла» получился

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал гостевое поражение от «Автомобилиста» (1:3).

— Проиграли первый период, пропустили с первого броска. Это немного команду подкосило, соперник владел преимуществом, хорошо давил, плохо выходили из-под давления. Во втором периоде много времени провели в зоне атаки, накладывали звенья, вчера специально поработали над этими вещами. Получился эффект «короткого одеяла»: то ноги в тепле, то голова. В третьем периоде забили, заканчивали почти в два звена, но не