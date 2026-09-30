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Зубов — о шестом подряд поражении «Лады»: эффект «короткого одеяла» получился

Зубов — о шестом подряд поражении «Лады»: эффект «короткого одеяла» получился
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Зубов прокомментировал гостевое поражение от «Автомобилиста» (1:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Блэкер – 01:46 (5x5)     2:0 Тарасов (Денежкин, Каштанов) – 11:57 (5x5)     2:1 Кугрышев (Грошев, Савчук) – 48:58 (5x5)     3:1 Бусыгин (Шаров) – 58:04 (en)    

— Проиграли первый период, пропустили с первого броска. Это немного команду подкосило, соперник владел преимуществом, хорошо давил, плохо выходили из-под давления. Во втором периоде много времени провели в зоне атаки, накладывали звенья, вчера специально поработали над этими вещами. Получился эффект «короткого одеяла»: то ноги в тепле, то голова. В третьем периоде забили, заканчивали почти в два звена, но не