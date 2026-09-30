Главный тренер «Автомобилиста» Кудашов оценил домашнюю победу над «Ладой»

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о победной встрече с «Ладой» (3:1).

— В очередной раз благодарю болельщиков за поддержку: возможно, она заставила нас активно играть с самого начала. Хорошо начали, потом сбавили обороты, слава богу, что выиграли.

— Почему сбавили обороты после 2:0?

— Были моменты, и «один в один», и «два в одного», однако много неправильных действий. Вместо перевода шайбы в зону атаки начинали её сохранять, делать поперечные пасы, сами дали сопернику возможность атаковать.

— Насколько тяжёлым испытанием была семиматчевая выездная серия? Как команда восстанавливалас