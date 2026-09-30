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Главный тренер «Автомобилиста» Кудашов оценил домашнюю победу над «Ладой»

Главный тренер «Автомобилиста» Кудашов оценил домашнюю победу над «Ладой»
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Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов высказался о победной встрече с «Ладой» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Блэкер – 01:46 (5x5)     2:0 Тарасов (Денежкин, Каштанов) – 11:57 (5x5)     2:1 Кугрышев (Грошев, Савчук) – 48:58 (5x5)     3:1 Бусыгин (Шаров) – 58:04 (en)    

— В очередной раз благодарю болельщиков за поддержку: возможно, она заставила нас активно играть с самого начала. Хорошо начали, потом сбавили обороты, слава богу, что выиграли.

— Почему сбавили обороты после 2:0?
— Были моменты, и «один в один», и «два в одного», однако много неправильных действий. Вместо перевода шайбы в зону атаки начинали её сохранять, делать поперечные пасы, сами дали сопернику возможность атаковать.

— Насколько тяжёлым испытанием была семиматчевая выездная серия? Как команда восстанавливалас