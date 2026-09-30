Хоккейное агентство опубликовало видео, возможно, намекающее на переход Гусева в «Сочи»

Хоккейное агентство Winners опубликовало видео, созданное с использованием искусственного интеллекта, которое, возможно, намекает на переход нападающего Никиты Гусева в «Сочи».

Напомним, на данный момент форвард находится в статусе свободного агента. Предыдущие три сезона он провёл в московском «Динамо».

В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

Ранее хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, ответил, когда будет закрыт вопрос с трудоустройством его клиента.