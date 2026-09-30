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Белорусские хоккеистки выступят на чемпионате мира в группе В третьего дивизиона

Белорусские хоккеистки выступят на чемпионате мира в группе В третьего дивизиона
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Женская сборная Беларуси выступит на чемпионате мира по хоккею 2027 года в группе В третьего дивизиона. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

В соревновании, помимо команды Беларуси, примут участие представительницы Болгарии, Боснии и Герцеговины, Израиля, ЮАР, Филиппин, Сингапура, Ирана и Индии. Турнир пройдёт в Болгарии. В июле ИИХФ допустила женскую сборную Беларуси до участия в соревнованиях.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф рассказал о главных итогах своей работы в должности. В марте функционер сообщил, что в октябре 2026 года покинет свой пост.

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