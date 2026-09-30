Александр Овечкин поделился ожиданиями от начала сезона для «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал своё состояние и поделился ожиданиями от начала сезона для команды.

«Конечно, возможно, первые пару игр будут тяжёлыми, потому что я не играл в предсезонных встречах, а тренировки на прошлой неделе прошли не так, как я ожидал. Но в целом я чувствую себя нормально. Да, я пропустил матчи, что есть, то есть. Лучше я буду здоров в течение всего сезона, чем получу ещё несколько травм в предсезонке.

Сегодня была хорошая тренировка, мы довольны результатом. Думаю, мы все рады, что первая игра будет с обладателями Кубка Стэнли, так что нас ждёт хорошая битва.

Начало сезона очень важно для нас с психологической точки зрения, у нас будет непростой график. Мы сыграем с «Каролиной», а затем — с «Тампой», так что нас ждёт серьезное испытание», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

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