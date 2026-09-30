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Шанхайские Драконы — Металлург, результат матча 30 сентября 2026 года, счет 4:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

У «Металлурга» прервалась победная серия после поражения в гостях от «Шанхайских Драконов»
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Сегодня, 30 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3)     2:0 Саттер – 34:40 (5x4)     2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5)     3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5)     4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Дэвид Чен, Райли Саттер, Тахир Мингачёв, Нейт Сюсиз. У «Металлурга» гол забил Никита Коротков.

«Металлург» после этой встречи прервал победную серию из пяти игр.

Следующий матч «Шанхайские Драконы» проведут с «Северсталью» 3 октября в Череповце. «Металлург» 2 октября встретится со «Спартаком» в Москве.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 игр.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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