У «Металлурга» прервалась победная серия после поражения в гостях от «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 30 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором «Шанхайские Драконы» принимали магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

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В составе «Шанхайских Драконов» шайбы забросили Дэвид Чен, Райли Саттер, Тахир Мингачёв, Нейт Сюсиз. У «Металлурга» гол забил Никита Коротков.

«Металлург» после этой встречи прервал победную серию из пяти игр.

Следующий матч «Шанхайские Драконы» проведут с «Северсталью» 3 октября в Череповце. «Металлург» 2 октября встретится со «Спартаком» в Москве.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 игр.