Гол и передача Радулова помогли «Локомотиву» дома победить «Сибирь»

Сегодня, 30 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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У «Локомотива» голы на счету Рушана Рафикова, Александра Радулова, Артёма Кузина. У «Сибири» шайбу забросил Александр Яремчук.

Следующий матч «Локомотив» проведёт с «Динамо» 3 октября в Минске. «Сибирь» 2 октября в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 игр.