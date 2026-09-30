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Локомотив — Сибирь, результат матча 30 сентября 2026 года, счет 3:1, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

Гол и передача Радулова помогли «Локомотиву» дома победить «Сибирь»
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Сегодня, 30 сентября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яремчук (Косолапов, Диц) – 23:07 (5x4)     1:1 Рафиков (А. Радулов, Сурин) – 40:19 (5x4)     2:1 А. Радулов (Рафиков, Сергеев) – 44:14 (5x4)     3:1 Кузин (Фьоре, Иванов) – 59:59 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

У «Локомотива» голы на счету Рушана Рафикова, Александра Радулова, Артёма Кузина. У «Сибири» шайбу забросил Александр Яремчук.

Следующий матч «Локомотив» проведёт с «Динамо» 3 октября в Минске. «Сибирь» 2 октября в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 игр.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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