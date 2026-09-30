«Сочи» забросил шесть шайб и победил дома «Салават Юлаев»

Сегодня, 30 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

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В составе «Сочи» шайбы забросили Матвей Гуськов, Егор Петухов (дубль), Гейдж Куинни, Артур Гиздатуллин, Тимур Хафизов. У гостей голы забили Егор Сучков, Дин Стюарт, Артём Набиев.

Следующий матч «Сочи» проведёт с «Торпедо» дома 3 октября. «Салават Юлаев» в этот же день примет на своём льду «Сибирь».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 игр.