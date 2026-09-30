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Сочи — Салават Юлаев, результат матча 30 сентября 2026 года, счет 6:3, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Сочи» забросил шесть шайб и победил дома «Салават Юлаев»
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Сегодня, 30 сентября, в Сочи на стадионе «Большой» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный ХК «Сочи» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гуськов (Федотов, Ахияров) – 07:41 (5x5)     1:1 Сучков (Шипачёв, Алалыкин) – 24:32 (5x5)     1:2 Стюарт (Жаровский, Алалыкин) – 29:21 (5x4)     2:2 Петухов (Гуськов) – 37:37 (5x4)     3:2 Куинни (Ахияров) – 39:16 (4x3)     4:2 Петухов (Поляков, Ахияров) – 42:40 (5x5)     5:2 Гиздатуллин (Гуськов, Петухов) – 44:16 (5x4)     6:2 Хафизов (Куинни, Ахияров) – 45:58 (5x3)     6:3 Набиев (Орлович-Грудков, Ефремов) – 56:40 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Сочи» шайбы забросили Матвей Гуськов, Егор Петухов (дубль), Гейдж Куинни, Артур Гиздатуллин, Тимур Хафизов. У гостей голы забили Егор Сучков, Дин Стюарт, Артём Набиев.

Следующий матч «Сочи» проведёт с «Торпедо» дома 3 октября. «Салават Юлаев» в этот же день примет на своём льду «Сибирь».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 игр.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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