«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Трактору»

Сегодня, 30 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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В составе «Спартака» голы на свой счёт записали Михаил Мальцев, Данил Пивчулин. У гостей шайбы забросили Владислав Валенцов, Алексей Рыкманов, Александр Рыков, Михаил Григоренко.

Следующий матч «Спартак» проведёт с «Металлургом» 2 октября в Москве. «Трактор» в этот же день проведёт встречу в Казани с местным «Ак Барсом».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 игр.