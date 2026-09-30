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Спартак — Трактор, результат матча 30 сентября 2026 года, счет 2:4, регулярный чемпионат КХЛ 2026/2027

«Спартак» потерпел четвёртое поражение подряд, уступив дома «Трактору»
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Сегодня, 30 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Валенцов (Сошников, Светлаков) – 01:14 (5x5)     1:1 Мальцев – 05:35 (5x4)     2:1 Пивчулин (Филин, Мальцев) – 32:24 (5x4)     2:2 Рыкманов (Сошников, Светлаков) – 35:34 (5x5)     2:3 Рыков (Федосеев, Дронов) – 36:31 (5x5)     2:4 Григоренко (Дронов, Катчук) – 37:58 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В составе «Спартака» голы на свой счёт записали Михаил Мальцев, Данил Пивчулин. У гостей шайбы забросили Владислав Валенцов, Алексей Рыкманов, Александр Рыков, Михаил Григоренко.

Следующий матч «Спартак» проведёт с «Металлургом» 2 октября в Москве. «Трактор» в этот же день проведёт встречу в Казани с местным «Ак Барсом».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 игр.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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