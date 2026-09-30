Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение команды в Казани

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4).

«Хороший первый период, забили хороший гол, правильно оборонялись, но во втором периоде допустили потери на синей линии, которыми соперник сразу воспользовался.

Затем перевернули игру, у нас были моменты, не забили, к сожалению. Ребята молодцы, бились, однако сильная команда такие ошибки, какие мы допустили сегодня, не прощает.

После трёх голов решили поменять вратаря, дать сыграть другому вратарю. Мы со всеми разговариваем, это взрослые ребята, у них всё в порядке с характером и с головой», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.