15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение команды в Казани

Главный тренер «Барыса» Кравец прокомментировал поражение команды в Казани
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о поражении от «Ак Барса» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5)     1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5)     2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5)     4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)    

«Хороший первый период, забили хороший гол, правильно оборонялись, но во втором периоде допустили потери на синей линии, которыми соперник сразу воспользовался.

Затем перевернули игру, у нас были моменты, не забили, к сожалению. Ребята молодцы, бились, однако сильная команда такие ошибки, какие мы допустили сегодня, не прощает.

После трёх голов решили поменять вратаря, дать сыграть другому вратарю. Мы со всеми разговариваем, это взрослые ребята, у них всё в порядке с характером и с головой», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» дома одержал волевую победу над «Барысом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android