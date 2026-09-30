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Гатиятулин ответил на вопрос о возможном интересе «Ак Барса» к Никите Гусеву

Гатиятулин ответил на вопрос о возможном интересе «Ак Барса» к Никите Гусеву
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о возможном интересе казанского клуба к нападающему Никите Гусеву.

«Работа ведётся, есть список кандидатов, но списка обсуждать его нет. Будет конкретный игрок – будем обсуждать», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, на данный момент форвард находится в статусе свободного агента. Предыдущие три сезона он провёл в московском «Динамо».

В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

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