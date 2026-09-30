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Гатиятулин отреагировал на победу «Ак Барса» в домашнем матче с «Барысом»

Гатиятулин отреагировал на победу «Ак Барса» в домашнем матче с «Барысом»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о домашней победе над «Барысом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5)     1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5)     2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5)     4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)    

«Очередной камбэк. Какое-то время нам потребовалось, чтобы вкатиться, добавили темпа, стали выигрывать больше единоборств, создавать у чужих ворот, во втором периоде начали реализовывать свои моменты. Командная победа.

Уже говорил про становление команды, это не быстрый процесс у любой команды, он занимает время, и мы не исключение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Трактором» 2 октября в Казани. «Барыс» в этот же день проведёт встречу в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

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