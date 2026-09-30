Гатиятулин отреагировал на победу «Ак Барса» в домашнем матче с «Барысом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о домашней победе над «Барысом» (4:1).

«Очередной камбэк. Какое-то время нам потребовалось, чтобы вкатиться, добавили темпа, стали выигрывать больше единоборств, создавать у чужих ворот, во втором периоде начали реализовывать свои моменты. Командная победа.

Уже говорил про становление команды, это не быстрый процесс у любой команды, он занимает время, и мы не исключение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Трактором» 2 октября в Казани. «Барыс» в этот же день проведёт встречу в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».