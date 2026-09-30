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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на травму Артёма Галимова

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин отреагировал на травму Артёма Галимова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о травме нападающего казанского клуба Артёма Галимова.

«Идут поиски сочетаний, мы потеряли Галимова, это игрок первой тройки, большинства, меньшинства. На сегодняшний день наш девиз – работаем в текущих реалиях. Всё в процессе, ребятам удалось приобрести уверенность, за счёт командных действий двигаемся вперёд.

Потеря для нас серьёзная, один из лидеров, в то же время при правильном подходе это хороший момент для становления команды, даёт возможность посмотреть эти роли, забрать ответственность себе. Мы смотрим и по первой тройке, оценку надо давать не по одному матчу, а по нескольким. Будем смотреть и принимать решение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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