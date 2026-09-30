Евгений Малкин за каждое очко будет жертвовать $ 710 в фонд поддержки детей в США

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продолжит свою инициативу I'm Score for Kids, направленную на поддержку Дома Рональда Макдональда в Питтсбурге и Моргантауне. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов».

В рамках инициативы, запущенной перед сезоном-2022/2023, Малкин обязался жертвовать $ 710 за каждое набранное им очко в регулярном сезоне в благотворительный фонд. Отмечается, что в рамках инициативы форварда владельцы и операторы местных ресторанов McDonald's пообещали и в этом сезоне удвоить пожертвования Евгения.

«Акция I'm Score for Kids каждый год мотивирует меня усердно работать. Когда я посещаю Дом Рональда Макдональда и вижу, что они делают для детей и их семей, я горжусь тем, что вношу в это небольшой вклад. Надеюсь, это вдохновит моих болельщиков также поддержать Дом Рональда Макдональда», — заявил Малкин.