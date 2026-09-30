«Ему сейчас команда месседж сделает». Люзенков — о решающем удалении Евгения Кузнецова
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Локомотива» (1:3) высказался об удалении нападающего новосибирского клуба Евгения Кузнецова. Хозяева реализовали удаление форварда в начале третьего периода, сравняв счёт.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яремчук (Косолапов, Диц) – 23:07 (5x4) 1:1 Рафиков (А. Радулов, Сурин) – 40:19 (5x4) 2:1 А. Радулов (Рафиков, Сергеев) – 44:14 (5x4) 3:1 Кузин (Фьоре, Иванов) – 59:59 (en)
— Сейчас на удалении делаете акцент. Это такой способ месседж Кузнецову передать, что так нельзя?
— Ему сейчас команда месседж сделает, — заявил Люзенков на пресс-конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Кузнецов в текущем сезоне провёл восемь матчей, где набрал 4 (2+2) очка.
Следующий матч «Локомотив» проведёт с «Динамо» 3 октября в Минске. «Сибирь» 2 октября в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым».
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