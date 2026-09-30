«Ему сейчас команда месседж сделает». Люзенков — о решающем удалении Евгения Кузнецова

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после поражения от «Локомотива» (1:3) высказался об удалении нападающего новосибирского клуба Евгения Кузнецова. Хозяева реализовали удаление форварда в начале третьего периода, сравняв счёт.

— Сейчас на удалении делаете акцент. Это такой способ месседж Кузнецову передать, что так нельзя?

— Ему сейчас команда месседж сделает, — заявил Люзенков на пресс-конференции.

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Кузнецов в текущем сезоне провёл восемь матчей, где набрал 4 (2+2) очка.

Следующий матч «Локомотив» проведёт с «Динамо» 3 октября в Минске. «Сибирь» 2 октября в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым».