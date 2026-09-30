Григорий Денисенко оценил победу «Ак Барса» над «Барысом»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о победной игре с «Барысом» (4:1).

«Хорошие эмоции, позитивные. Хорошо, что выиграли. Мой гол? Просто набрал скорость и увидел, что вратарь на ближней штанге остался, завёл за ворота.

Я и в прошлом году чувствовал себя хорошо, просто где-то шайба не шла, поменьше очков было. Но и тройка у меня была другая, да и другие роли», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Трактором» 2 октября в Казани. «Барыс» в этот же день проведёт встречу в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».