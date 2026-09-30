Григорий Денисенко оценил победу «Ак Барса» над «Барысом»
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Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко высказался о победной игре с «Барысом» (4:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5) 1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5) 2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5) 3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5) 4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)
«Хорошие эмоции, позитивные. Хорошо, что выиграли. Мой гол? Просто набрал скорость и увидел, что вратарь на ближней штанге остался, завёл за ворота.
Я и в прошлом году чувствовал себя хорошо, просто где-то шайба не шла, поменьше очков было. Но и тройка у меня была другая, да и другие роли», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Напомним, следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Трактором» 2 октября в Казани. «Барыс» в этот же день проведёт встречу в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».
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