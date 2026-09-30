Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в матче с «Шанхайскими Драконами»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (1:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3) 2:0 Саттер – 34:40 (5x4) 2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5) 3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5) 4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)
– Половина игры складывалась не так плохо, хотелось бы, чтобы лучше двигались. Надо отдать должное сопернику. Игра была равная до определённого момента, потом всё пошло наперекосяк. Большое количество удалений подломило, много ребят переиграли, много пересидели. Третий период был не в лучшем исполнении. Соперника – с победой.
– Не хватило эмоций после пяти побед?
– У нас три последние игры были как дерби – и Уфа, и Казань, и особенно Омск. Много сил потратили, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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