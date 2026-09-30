Разин прокомментировал поражение «Металлурга» в матче с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (1:4).

– Половина игры складывалась не так плохо, хотелось бы, чтобы лучше двигались. Надо отдать должное сопернику. Игра была равная до определённого момента, потом всё пошло наперекосяк. Большое количество удалений подломило, много ребят переиграли, много пересидели. Третий период был не в лучшем исполнении. Соперника – с победой.

– Не хватило эмоций после пяти побед?

– У нас три последние игры были как дерби – и Уфа, и Казань, и особенно Омск. Много сил потратили, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.