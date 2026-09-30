Нападающий «Ак Барса» Денисенко высказался о посещении матча Россия — Иран

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал о посещении футбольного товарищеского матча между сборными России и Ирана (2:0).

– Вчера ходили на футбол?

– Да, крутая атмосфера, много болельщиков и почти полный стадион, 2:0 выиграли. С кайфом посмотрел.

– Можно сказать, что немного зарядились этим?

– Конечно, это помогает, когда ходишь на другие мероприятия, заряжаешься эмоциями и атмосферой. Разряжаешься немного, — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Трактором» 2 октября в Казани.

Ранее Григорий Денисенко высказался о победной игре с «Барысом» (4:1).