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Нападающий «Ак Барса» Денисенко высказался о посещении матча Россия — Иран

Нападающий «Ак Барса» Денисенко высказался о посещении матча Россия — Иран
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Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко рассказал о посещении футбольного товарищеского матча между сборными России и Ирана (2:0).

– Вчера ходили на футбол?
– Да, крутая атмосфера, много болельщиков и почти полный стадион, 2:0 выиграли. С кайфом посмотрел.

– Можно сказать, что немного зарядились этим?
– Конечно, это помогает, когда ходишь на другие мероприятия, заряжаешься эмоциями и атмосферой. Разряжаешься немного, — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Трактором» 2 октября в Казани.

Ранее Григорий Денисенко высказался о победной игре с «Барысом» (4:1).

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