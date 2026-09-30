«Все матчи очень тяжёлые, кость в кость». Лямкин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о домашней победной игре с «Барысом» (4:1).

«На самом деле, была типичная рутина, как и перед каждым соперником. Разбирали вбрасывания, среднюю зону, ничего специфического не было.

Были хорошие моменты. Например, Семён Терехов мог три класть (смеётся). Он уже и сам шутит, мол, как забить. Смеялись немного, конечно. Но я думаю, что голы придут. Самое главное, что моменты есть.

Все матчи очень тяжёлые, кость в кость. Голы даются нелегко, хочется забивать больше», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Трактором» 2 октября в Казани.