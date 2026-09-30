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«Все матчи очень тяжёлые, кость в кость». Лямкин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»

«Все матчи очень тяжёлые, кость в кость». Лямкин — о победе «Ак Барса» над «Барысом»
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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о домашней победной игре с «Барысом» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5)     1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5)     2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5)     3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5)     4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)    

«На самом деле, была типичная рутина, как и перед каждым соперником. Разбирали вбрасывания, среднюю зону, ничего специфического не было.

Были хорошие моменты. Например, Семён Терехов мог три класть (смеётся). Он уже и сам шутит, мол, как забить. Смеялись немного, конечно. Но я думаю, что голы придут. Самое главное, что моменты есть.

Все матчи очень тяжёлые, кость в кость. Голы даются нелегко, хочется забивать больше», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт с «Трактором» 2 октября в Казани.

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