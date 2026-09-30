Лямкин — о травме Артёма Галимова: незаменимых нет

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал травму нападающего казанского клуба Артёма Галимова.

«Артём для нас очень важная часть команды. Но мы придерживаемся стратегии, что незаменимых нет. Даётся шанс другим ребятам проявить себя. Берите, хватайтесь.

Стараемся молодых наших ребят поддерживать на льду. Конечно, где-то в раздевалке или в зале подкалываем немного. Это наши братья, мы всегда друг за друга», — передаёт слова Лямкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, ранее о травме нападающего казанского клуба Артёма Галимова высказался главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.