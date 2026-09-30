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«Всё началось с определённой ситуации». Разин — о череде удалений в матче с «драконами»

«Всё началось с определённой ситуации». Разин — о череде удалений в матче с «драконами»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о череде удалений во встрече с «Шанхайскими Драконами» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Чен (Соловьёв, Менелл) – 33:36 (5x3)     2:0 Саттер – 34:40 (5x4)     2:1 Коротков (Нечаев) – 39:30 (4x5)     3:1 Мингачёв – 51:47 (5x5)     4:1 Сюсиз (Мюррей, Эддисон) – 59:53 (en)    

– Чем объясните серию удалений во втором периоде?
– Там всё началось не с череды удалений, а с определённой ситуации. Не буду об этом. Хотите, чтобы я назвал фамилии, а потом меня опять…

– Назовите причину, без фамилий.
– Игровой момент, невыполнение игрового задания. После чего пошла вот эта волна.

– Вы в пятёрке самых штрафуемых команд.
– Сам в шоке. Бывает и на старуху проруха. Не было такого и в «Автомобилисте», и в «Северстали» – всегда были в тройке по удалениям соперников и редко удалялись сами. Сейчас как-то вот так.

– Может, ваши эмоции на пресс-конференции добавляют куража?
– Как про смурфика сказал, всё пошло сразу не в ту сторону (улыбается), – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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