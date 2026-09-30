«Всё началось с определённой ситуации». Разин — о череде удалений в матче с «драконами»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о череде удалений во встрече с «Шанхайскими Драконами» (1:4).

– Чем объясните серию удалений во втором периоде?

– Там всё началось не с череды удалений, а с определённой ситуации. Не буду об этом. Хотите, чтобы я назвал фамилии, а потом меня опять…

– Назовите причину, без фамилий.

– Игровой момент, невыполнение игрового задания. После чего пошла вот эта волна.

– Вы в пятёрке самых штрафуемых команд.

– Сам в шоке. Бывает и на старуху проруха. Не было такого и в «Автомобилисте», и в «Северстали» – всегда были в тройке по удалениям соперников и редко удалялись сами. Сейчас как-то вот так.

– Может, ваши эмоции на пресс-конференции добавляют куража?

– Как про смурфика сказал, всё пошло сразу не в ту сторону (улыбается), – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.