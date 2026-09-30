Гатиятулин — о Денисенко: видно по его игре, что он готов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего казанского клуба Григория Денисенко.

«Видно по его игре, по отношению на тренировках и в раздевалке, что он готов забирать эту ответственность. Обсуждаем в личных беседах, что хочется видеть стабильность на протяжении всей серии, а не одного матча.

Он это слышит, прибавляет. Но сейчас идёт общекомандная работа, строительство коллектива.

«Ак Барс» всегда был раздражителем для соперников, у всех особый настрой. Мы и в том году, и в этом делаем всё, чтобы переводить игру в своё русло.

Мы сыграли всего 10 матчей, это не такой большой отрезок, чтобы ребята нашли свою игру. Но характер и самоотдачу каждого игрока мы всегда отмечаем», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.