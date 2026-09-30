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Гатиятулин рассказал о повреждении у вратаря «Ак Барса» Столпеченкова

Гатиятулин рассказал о повреждении у вратаря «Ак Барса» Столпеченкова
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о повреждении у вратаря казанского клуба Александра Столпеченкова.

– Есть ли шанс увидеть вратаря Александра Столпеченкова на льду, пока Максим Арефьев травмирован?
– Вы знаете наши принципы определения состава, будем смотреть. У Саши тоже было небольшое повреждение, сейчас он в строю.

Будем смотреть и на состояние Тимура Билялова. Возможно, дадим сыграть Саше, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру нападающего казанского клуба Григория Денисенко.

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