Главный тренер «Сибири»: как выйти из кризиса? Только через тяжёлую работу

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3).

«Недотерпели, во втором периоде получили вот это глупое удаление. Команда соперника много бросала от синей линии. Они закопали эти две шайбы. Не хватило нам одного гола в большинстве. Соперника — с победой.

Броски? К сожалению, мы сами не можем понять, почему так мало бросков. Было много моментов, когда можно бросать, но ребята почему-то начинают уходить с позиции. Броски защитников до вратаря не доходили. Мы проиграли очень много вбрасываний. Всегда говорим игрокам — если не уверен, что выиграешь, поменяйся. Так нельзя. Как выйти из кризиса? Только через тяжёлую работу», — цитирует Люзенкова сайт КХЛ.