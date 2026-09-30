Главный тренер «Сибири»: как выйти из кризиса? Только через тяжёлую работу
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Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яремчук (Косолапов, Диц) – 23:07 (5x4) 1:1 Рафиков (А. Радулов, Сурин) – 40:19 (5x4) 2:1 А. Радулов (Рафиков, Сергеев) – 44:14 (5x4) 3:1 Кузин (Фьоре, Иванов) – 59:59 (en)
«Недотерпели, во втором периоде получили вот это глупое удаление. Команда соперника много бросала от синей линии. Они закопали эти две шайбы. Не хватило нам одного гола в большинстве. Соперника — с победой.
Броски? К сожалению, мы сами не можем понять, почему так мало бросков. Было много моментов, когда можно бросать, но ребята почему-то начинают уходить с позиции. Броски защитников до вратаря не доходили. Мы проиграли очень много вбрасываний. Всегда говорим игрокам — если не уверен, что выиграешь, поменяйся. Так нельзя. Как выйти из кризиса? Только через тяжёлую работу», — цитирует Люзенкова сайт КХЛ.
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