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Дмитрий Квартальнов оценил победный матч «Локомотива» с «Сибирью»

Дмитрий Квартальнов оценил победный матч «Локомотива» с «Сибирью»
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о победной встрече с «Сибирью» (3:1).

«Игра складывалась тяжело, особенно первый-второй период. Немножко энергии не хватало, нерва, борьбы. Здорово, что ребята первернули, большинство сработало в самом начале. Хорошо, что победили.

Все в одинаковых условиях. Команды по-разному смотрятся после Дальнего Востока. Игра была непростая. Не хочу ставить это во главу. Парни все – профессиональные спортсмены. Они должны прекрасно понимать, что пришли люди, полный дворец, надо работать. Здорово, что всё так получилось. Очень хороший третий период. Когда работает большинство, это облегчает многие вещи.

Заявка Сурина 13-м форвардом – попытка его встряхнуть? У нас тут свои моменты. У нас нет такого: 13-й, 15-й. Егор сработал хорошо, мы его вернули обратно в тройку, сыграл неплохо.

Планирую ли использовать Ульева и Магомедсултанова? Да, мы планируем. Думаю, что Марк сыграет ближайшие игры, и Мага будет. Каюмов? Конечно, нам не хватало Каюмова. Ему было непросто, первая игра. Сегодня вся команда была не своя пару периодов. Но Артур в третьем освоился. Он вернулся в свою тройку», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

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