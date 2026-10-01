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Прибыльский разбирался на кулаках, Сошникова увозили на носилках. Фото победы «Трактора»

Прибыльский разбирался на кулаках, Сошникова увозили на носилках. Фото победы «Трактора»
«Спартак» — «Трактор»
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30 сентября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Трактор» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Во время матча нападающий челябинского «Трактора» Никита Сошников получил серьёзную травму после удара головой о борт и был вынужден покинуть стадион на носилках.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В составе «Спартака» голы на свой счёт записали Михаил Мальцев, Данил Пивчулин. У гостей шайбы забросили Владислав Валенцов, Алексей Рыкманов, Александр Рыков, Михаил Григоренко.

Следующий матч «Спартак» проведёт с «Металлургом» 2 октября в Москве. «Трактор» в этот же день проведёт встречу в Казани с местным «Ак Барсом».

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