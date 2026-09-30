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Виктор Козлов рассказал о причинах поражения «Салавата Юлаева» от «Сочи»

Виктор Козлов рассказал о причинах поражения «Салавата Юлаева» от «Сочи»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевое поражение от «Сочи» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гуськов (Федотов, Ахияров) – 07:41 (5x5)     1:1 Сучков (Шипачёв, Алалыкин) – 24:32 (5x5)     1:2 Стюарт (Жаровский, Алалыкин) – 29:21 (5x4)     2:2 Петухов (Гуськов) – 37:37 (5x4)     3:2 Куинни (Ахияров) – 39:16 (4x3)     4:2 Петухов (Поляков, Ахияров) – 42:40 (5x5)     5:2 Гиздатуллин (Гуськов, Петухов) – 44:16 (5x4)     6:2 Хафизов (Куинни, Ахияров) – 45:58 (5x3)     6:3 Набиев (Орлович-Грудков, Ефремов) – 56:40 (5x5)    

«Очень много удалений сегодня, дисциплина нас подвела, отсюда и результат. Недооценки соперника не было. Возможно, накопилась усталость – для нас это третья игра на выезде, но, всё равно, мы не можем так много удаляться.

С Вязовым в воротах и без него – две разные команды? Это просто совпадение. Я считаю, что Никита Богданов сегодня достойно сыграл, сделал пару ключевых сейвов. Было видно, что он держал команду в игре. Второй раз подряд уступаем в Сочи? Я думаю, что это не совсем удобное место для «Салавата Юлаева», — цитирует Козлова сайт КХЛ.

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