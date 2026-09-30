Виктор Козлов рассказал о причинах поражения «Салавата Юлаева» от «Сочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал гостевое поражение от «Сочи» (3:6).

«Очень много удалений сегодня, дисциплина нас подвела, отсюда и результат. Недооценки соперника не было. Возможно, накопилась усталость – для нас это третья игра на выезде, но, всё равно, мы не можем так много удаляться.

С Вязовым в воротах и без него – две разные команды? Это просто совпадение. Я считаю, что Никита Богданов сегодня достойно сыграл, сделал пару ключевых сейвов. Было видно, что он держал команду в игре. Второй раз подряд уступаем в Сочи? Я думаю, что это не совсем удобное место для «Салавата Юлаева», — цитирует Козлова сайт КХЛ.