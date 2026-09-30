Главный тренер «Трактора» Гордон рассказал о состоянии Никиты Сошникова

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) и высказался о состоянии нападающего Никиты Сошникова, которого увезли на носилках.

— Очевидно, что у нас был очень плохой первый период, а у «Спартака» — хороший. Соперник был более заряженным, более готовым в начале матча. Мы в определённой степени не были похожи на себя. Хотя, разумеется, ожидали, что после победы над «Динамо» выйдем на лёд с тем же настроем. Но всё перевернулось во втором и третьем периодах. При этом мы хорошо отыграли в защите и не давали сопернику совершать большое количество бросков в равных составах.

Но в целом у «Спартака» было много бросков и в целом много моментов в формате «пять на три». Не могу не отметить наши спецбригады, которые прекрасно сработали как втроём, так и вчетвером. Как и нашего вратаря Хенрика Хёукеланна, который провёл очень уверенный матч.

— Как сейчас состояние Никиты Сошникова? Насколько предварительно серьёзно то повреждение, которое он получил?

— Хорошая новость в том, что Никита не был госпитализирован. Он ничего себе не сломал. Больше новостей мы будем понимать завтра. Но я был рад, что в раздевалке он понимал, что происходит, и сумел избежать серьёзных травм шеи и других частей тела.

— Как судьи объяснили вам решение не давать удаление в этом моменте?

— Очень ценю, что судья подъехал. Ещё больше ценю, что он объяснил мне всё на английском языке. Это была личная беседа между нами. Я тренирую команду, а не судей. У нас был один угол обзора. У судей их было гораздо больше, исходя из чего они и приняли решение. Мы рассчитывали на пятиминутное большинство, но судьи решили так. Мы не можем ни поменять решение, ни обсуждать его, — цитирует Гордона сайт «Трактора».