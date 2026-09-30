Результаты матчей КХЛ на 30 сентября 2026 года

Сегодня, 30 сентября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 30 сентября 2026 года:

«Автомобилист» — «Лада» — 3:1;

«Ак Барс» — «Барыс» — 4:1;

ХК «Сочи» — «Салават Юлаев» — 6:3;

«Шанхайские Драконы» — «Металлург» — 4:1;

«Спартак» — «Трактор» — 2:4;

«Локомотив» — «Сибирь» — 3:1.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 18 очками после 11 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 17 очков в 11 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.