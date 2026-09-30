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Результаты матчей ВХЛ на 30 сентября 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 30 сентября 2026 года
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Сегодня, 30 сентября, прошли пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 30 сентября 2026 года:

«Южный Урал» — «Барс» — 4:0;
«Челмет» — ЦСК ВВС — 4:5 ОТ;
«Магнитка» — «Нефтяник» — 1:2 ОТ;
«Химик» — «Динамо» Спб — 4:3 ОТ;
«Звезда» — ХК СКА-ВМФ — 1:3.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 16 очков в 10 встречах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному — в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.

Календарь ВХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2026/2027
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